بعد حادث قطار طنطا.. مكرم محمد أحمد: شوفت المشهد ده كتير لما كنت طالب.. فيديو

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفاً: "عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه الى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد".





وأضاف "مكرم محمد أحمد " خلال لقائه في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر":" فكرة دفع الكمسري للشاب لأنه لا يحمل تذكرة هي واقعة قديمة ومستمرة، وايضا يوجد بالقطار مخبر لماذا لم يسلمهم له كما كنا نرى قديما بدلا من هذا التصرف".





وأشار "مكرم محمد أحمد" إلى أن هناك الكثير من العادات لابد من النظر فيها وتغيير الثقافة الاجتماعية واحترام المواطن المصرى للحياة وتقديره الشباب والتغيير إلى القيم الإنسانية السليمة .



