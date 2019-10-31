برلمانية: تأهيل موظفى الجهاز الإدارى بالدولة يدعم التعامل مع المواطنين بالقانون

أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، دعمها قرار هيئة السكة الحديد بإعلانها إعداد برنامج متطور لتأهيل جميع الطوائف المتعامله مع الجمهور.





وطالبت مارجريت عازر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتطبيق البرنامج وتعميمه فى كافة الهيئات الحكومية لتأهيل موظفي الجهاز الإدارى بالدول علي كيفية التعامل القانوني والمناسب مع المواطنين، بدون الوقوع فى أخطاء.





وأكدت البرلمانية، أن هذا البرنامج يقلل من طريقة التعامل الخاطئة مع المواطنين، معقبة مشكلة ضحية التذكرة بسبب السلوكيات والتفكير الخاطئ من الكمسري، أضف إلى ذلك انه تصرف غير قانونى.



