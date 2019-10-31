Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: تأهيل موظفى الجهاز الإدارى بالدولة يدعم التعامل مع المواطنين بالقانون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر
Advertisements
القسم السياسي
أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، دعمها قرار هيئة السكة الحديد بإعلانها إعداد برنامج متطور لتأهيل جميع الطوائف المتعامله مع الجمهور.

وطالبت مارجريت عازر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتطبيق البرنامج وتعميمه فى كافة الهيئات الحكومية لتأهيل موظفي الجهاز الإدارى بالدول علي كيفية التعامل القانوني والمناسب مع المواطنين، بدون الوقوع فى أخطاء.

وأكدت البرلمانية، أن هذا البرنامج يقلل من طريقة التعامل الخاطئة مع المواطنين، معقبة مشكلة ضحية التذكرة بسبب السلوكيات والتفكير الخاطئ من الكمسري، أضف إلى ذلك انه تصرف غير قانونى.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان، إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لجميع طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، وسيتم ضم الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل لهذا البرنامج.
Advertisements

ترشيحاتنا

حسين الشحات يكشف بدايته مع كرة القدم ومن وراء تألقه ..فيديو

أخبار الرياضة | رضا عبد العال يهاجم حسام البدري .. الأهلي يستفز الزمالك .. وبيراميدز يكشف حقيقة هروب ديسابر

من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو

تكفي الأسرة وصديقة البيئة.. مميزات السيارة الكهربائية المصرية e-motion في عيون نجوم الفن

6 عيوب في السيارات الكهربائية لن تخبرك بها الشركات المصنعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور

طال انتظارها.. تحديث جديد لـ Outlook يفاجئ مستخدمي IOS بميزات غير متوقعة

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته