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رياضة

ريال مدريد يسعى لتجاوز عقدة الأربعاء أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:52 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
يستضيف اليوم ريال مدريد نظيره نادي ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإٍسباني.

وتعد لقاءات الريال في الليجا يوم الأربعاء بمثابة نذير شؤم للنادي الملكي، ففي آخر 5 مباريات للميرنجي في الدوري الإسباني بهذا اليوم، تلقى الفريق 3 هزائم ، وتعادل في مباراة ، وانتصر في مباراة وحيدة فقط ، وذلك قبل مواجهة ليجانيس اليوم.

ويسعى ريال مدريد لتعويض هزيمته أمام مايوركا في الدوري الجولة الماضية ، والذي خسر على اثرها صدارة الدوري الإٍسباني لصالح برشلونة ، وجعلته يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة.
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