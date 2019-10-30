ريال مدريد يسعى لتجاوز عقدة الأربعاء أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

يستضيف اليوم ريال مدريد نظيره نادي ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإٍسباني.



وتعد لقاءات الريال في الليجا يوم الأربعاء بمثابة نذير شؤم للنادي الملكي، ففي آخر 5 مباريات للميرنجي في الدوري الإسباني بهذا اليوم، تلقى الفريق 3 هزائم ، وتعادل في مباراة ، وانتصر في مباراة وحيدة فقط ، وذلك قبل مواجهة ليجانيس اليوم.



ويسعى ريال مدريد لتعويض هزيمته أمام مايوركا في الدوري الجولة الماضية ، والذي خسر على اثرها صدارة الدوري الإٍسباني لصالح برشلونة ، وجعلته يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة.