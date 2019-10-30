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مرأة

مفاجأة لمرضى القلب.. فاكهة غير متوقعة تقلل من نسبة الكوليسترول

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:04 م
فاكهة تساهم في خفض
فاكهة تساهم في خفض نسبة الكوليسترول
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة ولاية بنسلفانيا، ان تناول الأفوكادو يوميًا يمكن أن يؤدي إلى خفض نسبة الكوليسترول الضارة في الدم، وبالتالي يقي من أمراض القلب.

وأكد الخبراء المشرفون على الدراسة، أن تناول أنواع مختلفة من الخضروات يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب، وذلك عبر خفض نسبة الكوليسترول الضارة في الدم، حيث أن الأفوكادو أثبت فاعلية كبيرة كباقي انواع الخضروات الاخرى.

وادعى الباحثون الأفوكادو في الدراسات السابقة، أنه يمكن خفض عدد البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد (LDL) لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، وقد أكدت الدراسة الجديدة أن تناول الأفوكادو يمكن أن يمنع من حدوث ضيق الشرايين ويعيد تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.
وأظهرت الدراسة أن تناول الأفوكادو، يمكن أن يتسبب في انخفاضًا أقل من 10 في المائة في الكوليسترول "الضار" فقط، ولكن الخبراء اكدوا ان تناوله يوميا يمكن أن يحقق انخفاض بنسبة 50%، والي يساهم في تعزيز صحة القلب لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويعتبر الكوليسترول الجيد هو مجرد نوع مفيد ومهم من الكوليسترول ، والذي يعد على البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، إلا أنه في بعض يعرف الكوليسترول الجيد أنه يساعد على تعزيز تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وقال الدكتور ماي رويترز كاتز ، إن نتائج الدراسة كانت مبهرة للغاية، حيث قام الأفوكادو بتخفيض نسبة الكوليسترول الضار LDL ("السيئ") بشكل جيد، كما زاد من مستويات مضادات الأكسدة.
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