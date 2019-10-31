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منوعات

طال انتظارها.. تحديث جديد لـ Outlook يفاجئ مستخدمي IOS بميزات غير متوقعة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
outlook for ios
outlook for ios
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عزة عاطف
تستعد عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت لإطلاق تجربة جديدة من outlook لمستخدمي أجهزة أبل ios خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بإضافة ميزات جديدة لتيسير التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني.

وتعتزم مايكروسوفت إضافة ميزة "المسودات Split view" لتسهل على مستخدمي أيباد فتح روابط أخرى في مسودات صغيرة بجانب البريد الإلكتروني، وكل ما عليك هو الضغط على الرابط في المتصفح وسحبه إلى أسفل ليكون مسودة، إضافة إلى إمكانية فتح أكثر من مسودة في نفس الوقت.

بالإضافة إلى الميزات الجديدة للأيباد يأتي تحديث Outlook بميزة "عدم الإزعاج" التي طال انتظارها بالنسبة لأجهزة الـios، والتي طالما تمتعت بها أجهزة الأندرويد على مر سنين ولم يتم إضافتها لأجهزة ios سوى الآن، وتمكنك ميزة عدم الإزعاج من إيقاف الإشعارات للبريد الإلكتروني والرسائل طوال فترة محددة.

كما يمكن تحديد الفترة والوقت الذي لا ترغب فيه باستقبال رسائل وسيتم تعطيلها تلقائيًا وفقًا لموقع ذا فيرج التقني، فمثلًا في إمكانك تحديد تأجيل الإشعار بالرسائل "حتى الغد"، وبإضافة ميزة أخرى قادمة سيتم الربط بين تطبيق LinkedIn وجهات الاتصال في Outlook.

أما آخر ميزة فهي تمكين المستخدم من إنشاء صندوق ملفات لنقل الإيميلات إليه، فإذا كنت ترغب في وضع إيميلات محددة مع بعضها البعض يمكنك إنشاء فولدر جديد مختص بها فقط.
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