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رياضة

أساطير القارة الأفريقية يهنئون الخطيب بعيد ميلاده.. كل سنة وأنت أسطورة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:09 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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حسام الحارتي
حرص عدد من نجوم القارة الإفريقية على تهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 65 .

ونشر أساطير الكرة الافريقية فيديو يهنئون محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ 65 لكونه أحد أبرز عمالقة الكرة المصرية والأفريقية على مدار التاريخ بقولهم :" كل سنة وأنت أسطورة".

ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 65 حيث يوافق اليوم 30-10-2019"، مولد أسطورة الكرة المصرية .
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