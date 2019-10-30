أساطير القارة الأفريقية يهنئون الخطيب بعيد ميلاده.. كل سنة وأنت أسطورة

حرص عدد من نجوم القارة الإفريقية على تهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 65 .



ونشر أساطير الكرة الافريقية فيديو يهنئون محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ 65 لكونه أحد أبرز عمالقة الكرة المصرية والأفريقية على مدار التاريخ بقولهم :" كل سنة وأنت أسطورة".



ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 65 حيث يوافق اليوم 30-10-2019"، مولد أسطورة الكرة المصرية .