برنامج تأهيلي وتدريبي لموظفي السكة الحديد للتعامل بالقانون مع المواطنين.. برلمانيون يطالبون بتعميم برامج التأهيل على موظفي الجهاز الإداري بالدولة

خطة النواب تطالب الحكومة بتطوير مهارات الموظفين

الخشب: تأهيل موظفي السكة الحديد يجعلهم يتعاملوا بشكل قانوني مارجريت: يجب تأهيل كافه موظفى الجهاز الادارى بالدولة للتعامل الجيد من المواطنين





أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان لها عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لجميع طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، وسيتم ضم الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل لهذا البرنامج.





وأكدت أن هذا البرنامج وهذه الدورات التدريبية ستتم في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى معهد وردان التابع للسكك الحديدية، وسيقوم بالمحاضرة فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.





فى البداية أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، دعمها لقرار هيئة السكة الحديد بإعلانها إعداد برنامج متطور لتائهيل جميع الطوائف المتعامله مع الجمهور.





وطالبت مارجريت عازر فى تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة تطبيق البرنامج وتعميمه فى كافة الهيئات الحكومية لتأهيل موظفي الجهاز الادارى بالدول علي كيفية التعامل القانوني والمناسب مع المواطنيين، بدون الوقوع فى اى اخطاء.





وأكدت البرلمانية،أن هذا البرنامج يقلل من طريقة التعامل الخاطئة مع المواطنيين،معقبة مشكلة ضحية التذكرة بسبب السلوكيات و التفكير الخطئ من الكمساري، أضف إلى ذلك انه تصرف غير قانونى.





ومن جانبه، أشاد النائب احمد الخشب، عضو لجنة النقل و المواصلات بالبرلمان، بإعلان هيئة السكة الحديد إعداد و تنفيذ برنامج متطور لتأهيل وتدريب جميع الطوائف المتعاملين مع المواطنين بالسكة الحديد.





وقال النائب احمد الخشب،فى تصريحات لـ:"صدى البلد" أن هذا البرنامج يتضمن تدريب موظفى السكه الحديد على التعامل مع المواطنين بشكل قانوني ومناسب في المواقف الطارئة والمختلفة، موضحا أن هذا التدريب من الحلول الفعالة لحل المشاكل مثل مشكلة ضحية التذكرة بخلاف الخطة التدريبية المهيئة في السابق لتائهيل الطوائف المختلفة.





واكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن هذه التطورات التي أعلنتها هيئة السكة الحديد نتاج تعلمها من الأخطاء التى وقعت فى اوقات سابقة،معقبا:" أن الإدارات ليست معصومة من الخط ء ولكن من الضروري التعلم منه وعدم الوقوع فيه مره اخري.





وفى سياق متصل بتدريب وتأهيل العاملين أكدت النائبة سليفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية العمل علي جودة نظام "البرامج والأداء" وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد،علي ضرورة تطوير مهارات كافة الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في تطوير مصر.





أكدت النائبة سيلفيا نبيل، فى بيان لها،أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل اخطاء العام الماضي، متابعة:البرلمان والحكومة متفقين علي تنفيذ منظومة البرامج والاداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شيء صعب، لن نفعل شيء، وإذا لم نتلاشي الأخطاء السابقة فذلك يعني اننا لا نتعلم منها.



