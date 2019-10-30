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رياضة

خاص علي أبوجريشة يكشف عن قائد الدراويش الجديد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:20 م
علي ابوجريشة نجم
علي ابوجريشة نجم الاسماعيلي السابق
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حبيبة معتز
كشف علي أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق، عن لاعب بالفريق يمتلك مواصفات قائد الفريق في السنوات المقبلة.

وقال أبو جريشة في تصريح خاص لـ صدى البلد: أن الإسماعيلي حاليا يحتاج لقائد في الملعب بعد رحيل نجوم الفريق وخاصة اعتزال حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق.


وأعرب فاكهة الكرة المصرية عن إعجابه باللاعب العراقي همام طارق لاعب الفريق المنضم للدراويش بداية الموسم الجاري. 

ويري نجم الاسماعيلي السابق، أن همام طارق يمتلك مواصفات قائد الفريق وفي حالة حفاظه علي مستواه واستمراره مع الإسماعيلي سيصبح في يوما ما قائدا للفريق الاسماعيلاوي.
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