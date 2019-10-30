Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الهيئة الوطنية الأرمينية: مصر سبقت دولا أخرى فى استقبال المهاجرين الأرمن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:50 م
مذبحة الأرمن
مذبحة الأرمن
Advertisements
قسم التوك شو
دعا الدكتور اَرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، كل الدول العربية للاعتراف بالابادة الجماعية الارمنية، وذلك لانها جريمة ضد البشرية والإنسانية .

وأضاف " اَرمن مظلوميان " خلال مداخلة هاتفية على قناة " تن " مع الإعلامي " نشأت الديهي " في برنامج بالورقة والقلم " أنه تم تقديم ورقة إلي مجلس النواب منذ سنتين وقام بالتوقيع عليها أكثر من 60% من الأعضاء ونحن بانتظار مناقشة هذه الورقة ويقرها المجلس يعترف بالإبادة الأرمنية .

واوضح " مظلوميان " ان مصر من أول الدول التي استقبلت المهاجرين الذين أتوا من تركيا، وقد رحبت بهم السلطات المصرية في مخيم في بورسعيد وذلك في الفترة من 1915 الي 1918 كما ان هناك وثيقة توضح تبرع المصريين البسطاء الي المهاجرين الأرمن .

وأشار إلى ان المشكلة الأرمنية ليست مشكلة ديانات ولكنها من أجل فكرة النورانية وهي تجميع الشعوب التركية فتم القضاء على الأرمن بسبب هذا الفكر .
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. زبونة تطلق النار على مطعم وجبات سريعة شهير.. لن تصدق السبب

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

على طريقة مرتضى .. رضا عبدالعال لـ البدري: فين دونجا فين عبدالغني

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

خناقة بين ياسمين صبري ومتابعيها على تويتر بسبب «شهيد التذكرة»| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب