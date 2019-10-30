الهيئة الوطنية الأرمينية: مصر سبقت دولا أخرى فى استقبال المهاجرين الأرمن

دعا الدكتور اَرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، كل الدول العربية للاعتراف بالابادة الجماعية الارمنية، وذلك لانها جريمة ضد البشرية والإنسانية .



وأضاف " اَرمن مظلوميان " خلال مداخلة هاتفية على قناة " تن " مع الإعلامي " نشأت الديهي " في برنامج بالورقة والقلم " أنه تم تقديم ورقة إلي مجلس النواب منذ سنتين وقام بالتوقيع عليها أكثر من 60% من الأعضاء ونحن بانتظار مناقشة هذه الورقة ويقرها المجلس يعترف بالإبادة الأرمنية .



واوضح " مظلوميان " ان مصر من أول الدول التي استقبلت المهاجرين الذين أتوا من تركيا، وقد رحبت بهم السلطات المصرية في مخيم في بورسعيد وذلك في الفترة من 1915 الي 1918 كما ان هناك وثيقة توضح تبرع المصريين البسطاء الي المهاجرين الأرمن .



وأشار إلى ان المشكلة الأرمنية ليست مشكلة ديانات ولكنها من أجل فكرة النورانية وهي تجميع الشعوب التركية فتم القضاء على الأرمن بسبب هذا الفكر .

