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اقتصاد

بنك كندا يثبت أسعار الفائدة عند 1.75%

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:56 م
البنك المركزي الكندي
البنك المركزي الكندي
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مايكل عياد
قرر البنك المركزي الكندي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن يثبت أسعار الفائدة عند 1.75% في اجتماع شهر أكتوبر الجاري، وهو ما جاء وفقا للتوقعات.

وأشار بيان الفائدة إلى رؤية سلبية للأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، إذ قال بيان الفائدة إن الاقتصاد العالمي شهد المزيد من التدهور في الفترة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا في يوليو الماضي، مؤكدا أن التوترات التجارية لا تزال مستمرة في حين تواجه استثمارات الأعمال المزيد من العقبات علاوة على صعوبات تواجه قطاع التجارة والنمو العالمي في إحراز التقدم المأمول.

وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الكندي في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يعكس الأثر السلبي للصراعات التجارية، والتذبذب في أسعار الطاقة على مستوى العالم، وتلاشي العوامل الانتقالية التي دعمت النمو في الربع الثاني من 2019.

وعلى صعيد أخر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معدل الفائدة في اجتماع أكتوبر الجاري إلى 1.75% مقابل المستوى السابق الذي أشار إلى 2.00%.

بذلك يتراجع معدل الفائدة على الإقراض إلى 2.00% مقابل الفائدة على الإيداعات عند 1.5%.
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