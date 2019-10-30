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عفا الله عما سلف.. إكرامي يكشف موقف الخطيب من لقاء مندوب تركي ال الشيخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:43 م
الكابتن إكرامي، حارس
الكابتن إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي
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البهى عمرو
قال الكابتن إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه ذهب أمس لمنزل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتوجيه التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدا أنه كان متواجدًا لحظة تواجد مندوب تركي ال الشيخ.

وأضاف الكابتن إكرامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن محمود الخطيب، تعامل مع هذه الزيارة بشيء من القبول، وإن الخطيب قال : عفا الله عما سلف".

وأشار إكرامي، إلى أن، الخطيب رفض تقبل أى كلام عن هذا الموضوع، من أى صديق له، مؤكدا أن هذه الأشياء من شيمه الرجال .

وتابع إكرامي أن تركي ال الشيخ من عشاق النادي الأهلى، والخطيب قابل مندوبه بكل ترحاب، وأشاد إكرامي بما كتبه المستشار تركي الـ الشيخ على تويتر عن أبناء الخطيب و زوجته.
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