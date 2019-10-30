النائبة الكويتية المسيئة لمصر تعجز عن وقف دموعها أمام هذا المشهد.. فيديو

لم تكن لحظة عادية، بل هي استثنائية المشاعر، فياضة الإنسانية، اختلطت فيها كل الأحاسيس، واجتمعت عندها كل مفترقات الوجدان، تلك لحظة دخول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى قاعة مجلس الأمة مؤذنا بافتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس، بحسب تقرير لجريدة القبس.



غابت السياسة في عمق النهر المتدفق بالمحبة للأب قبل أن يكون القائد، وللمرشد قبل أن يكون الحاكم. الدبلوماسيون تخلوا عن دبلوماسيتهم، والنواب خلعوا ثوب العضوية، والوزراء تجردوا من أحمال السياسة، واجتمع الحضور في القاعة جميعا، على فرحة اللحظة، والتماس التحية بعد طول الغياب، واختلاس نظرة الطمأنينة بعد العودة، وارتفعت الأصوات بالتحايا.



استمر التصفيق في كل أرجاء المجلس لفترة تلفت الانتباه، وتداخلت عبارات وإشارات الجمهور والسياسيين والإعلاميين، فالكل يرمق سمو الأمير بعين الإجلال، وكل يرسل تحيته على طريقته الخاصة.



لم نتمالك أنفسنا، هكذا قال إعلاميون، شيء فوق التصور، وذلك لسان حال الجمهور العريض، مواطنين ومقيمين، وبشكل جامع، استجابت ابتسامات سمو الأمير وإشارات المحبة، وتوزعت في أركان المجلس، ليبقى هذا المشهد المتجسد في بيت الأمة شاهدا على علاقة بين حاكم ومحكومين تعجز عن وصفها كل الكلمات.



إلى ذلك، أعرب عدد من النواب عن مشاعر جياشة تفيض بالحب والحبور، لرؤية سمو أمير البلاد والاستماع إليه في نطقه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس أول من أمس. وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن دخول سمو الأمير إلى قاعة عبدالله السالم «أدخل الفرح والسرور إلى قلوبنا، وحتى عيني دمعت ابتهاجًا بحضوره»، مضيفة لـ القبس أن حضور سموه «كان بمنزلة فرحة كبيرة بالنسبة لنا، وهو ما لمسناه من التصفيق الذي استمر فترة طويلة، الأمر الذي يكشف عن كمّ كبير من الحب المتبادل بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة».



وأوضحت أن «ما يميز الكويت أجواء الأسرة الواحدة التي نعيشها، ولله الحمد، فالكويت نعمة يجب أن نحافظ عليها»، مشيرة إلى أن «عيني تدمع كلما رأيت كبيرنا وحكيمنا، وهذا الشعور لم يكن لي وحدي، فكثير من الحضور أبلغوني بأن أعينهم دمعت فرحًا برؤية سمو الأمير»، مشددة على «أن وحدتنا الوطنية هي سورنا القوي، وهي رأس مالنا كما ذكر سمو الأمير في كلمته السامية».



أفرح الجميع

من جانبه، قال النائب نايف المرداس إن حضور سمو أمير البلاد إلى الجلسة الافتتاحية «أفرح جميع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعموم أبناء الشعب الكويتي»، مضيفًا لـ القبس أن سموه «رد التحية بأفضل منها، وهو ما أثلج صدورنا وعبّر عن الحب والتعاضد والألفة بين الحاكم والمحكوم».



وقال المرداس إن المحبة التي رأيناها بين الحاكم وشعبه «مثال نُغبط عليه في الكويت، فهذه المودة مفقودة في كثير من البلدان، فرد سمو الأمير بالتصفيق أثلج صدورنا جميعًا». رسالة واضحة بدوره، قال النائب أحمد الفضل إن «التصفيق الذي استقبل به سمو الأمير في الجلسة كان رسالة واضحة للتعبير عن فرحة الحضور بدخول سمو الأمير إلى قاعة عبدالله السالم».



وأضاف الفضل لـ القبس أن «أثر الابتسامة كان واضحًا على وجوه الجميع طيلة فترة وجود سموه في القاعة، وسعادته وفرحه برؤيتنا زادا من فرحنا وسعادتنا». ووعد الفضل بالعمل والتصدي لكل الملاحظات والتوجيهات التي تطرق إليها سموه في النطق السامي. دمعت عيني أما النائب خلف دميثير، فقال إن «عيني دمعت حين رأيت سمو الأمير يدخل إلى القاعة في الجلسة الافتتاحية»، وأضاف لـ القبس أن «فرحتنا كانت كبيرة لحظة رؤيتنا لسمو الأمير التي صفق لها الحضور ابتهاجًا وفرحًا بحضور سموه».



دعم مطلق لمضامين الخطاب السامي ثمّن عدد من النواب التوجيهات والمضامين السامية التي وردت في خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس، حيث أكد النائب عسكر العنزي أن سموه «هو رباننا القادر على قيادة سفينة البلاد في هذا البحر المتلاطم بالاحداث إقليميًا ودوليا، ويسعى جاهدا لحماية امن الكويت ووحدة المجتمع وحل مشاكله بحكمة بالغة».



‎ودعا العنزي الجميع بدءا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مرورًا بممثلي وسائل الإعلام وانتهاء بالمواطنين، الى مساندة سمو الامير بتنفيذ توجيهاته السامية والالتزام بها، ودعم سموه في تصديه الدائم لمعالجة قضايا الشأن المحلي وتفويت الفرص على كائن من كان لاستغلال المنصات الإعلامية لتأجيج المشاعر واثارة النعرات والشحن الطائفي والإساءة لأي فئة من مكونات المجتمع.



وأشار الى ضرورة السير على خطى قائد الانسانية والد الجميع، الذي وجه حديثه الى النواب والحكومة والشعب بروح الاب الحريص على أمن واستقرار ورفاهية المجتمع، وأهمية إدراك ما حذر منه من أحداث تحيط بمنطقتنا والإسراع بالاصلاحات الاقتصادية عبر رؤية محددة تحقق تنوعا لمصادر دخلنا.



من جهته، أكد النائب ماجد المطيري ان الخطاب السامي أصاب كبد الحقيقة من خلال تركيز سموه على الاخطار المحيطة وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والعمل على تحقيق المصلحة العليا بعيدا عن النعرات العصبية البغيضة في ظل انحراف وسائل التواصل.



وقال ان سموه شدد على ضرورة تعاون السلطتين لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات بعيدا عن التأزيم، والتأكيد على المصلحة العليا للبلاد ومعالجة قضايا المواطنين وضمان الارتقاء بمستواهم المعيشي والخدمات المقدمة لهم، معربا عن معاهدة الامير على السمع والطاعة. ودعا المطيري المجلس والحكومة الى الامتثال لخطاب سموه والعمل على ترجمته على أرض الواقع.

