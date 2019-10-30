تدريبات قوية لـ أسوان أستعدادا للممتاز

أدى فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى تدريباته المسائية على ملعب النادى بأطلس تحت قيادة المدير الفنى كابتن مجدى عبد العاطى وأعضاء الجهاز الفنى خلال فترة التوقف استعدادا لخوض باقي جولات الفريق في الموسم الجديد بالدورى الممتاز .



شارك في التدريب جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبدالله السنجهاوى الذى أصيب قبل مباراة إنبى ويواصل البرنامج العلاجى له بإشراف الجهاز الطبى للفريق كما شارك بالمران اللاعب كريم الطيب مهاجم وهداف 99 بعد قرار الجهاز الفنى للفريق الأول بتصعيده هو والمدافع يوسف العوامى للمشاركة بمعسكر التوقف.



وأكد المدير الفنى لأسوان بأن الفريق سيواصل تدريباته بأسوان يوميا حتى إنهاء ترتيبات معسكر القاهرة خلال فترة توقف الدورى والإتفاق على عدة مباريات تجريبية خلال المعسكر.



وكان الفريق أدى صباح اليوم تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية فى منطقة رملية بغرب سهيل ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراه تجريبية أمام فريق 99بالنادى يوم الجمعة المقبل.