غلق 127 منشأة طبية في البحيرة.. وإنذار لـ150.. ومنح ترخيص لـ 35 عيادة .. وتطعيم 102018 طالبا بـ حملة الالتهاب السحائى | صور

- الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية بالبحيرة

- غلق ١٢٧منشأة طبية في البحيرة وإنذار لـ١٥٠ أخرى

- تطعيم 102018 طالبا وطالبة بحملة الالتهاب السحائى

- أخذ 12741 عينة بحملة الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية

- تنفيذ مبادرة قياس السمع للأطفال حديثي الولادة في 121 وحدة طب أسرة



شهد قطاع الصحة بمحافظة البحيرة المزيد من الجهود المبذولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.



وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن غلق (127) منشأة طبية تعمل بدون ترخيص ومخالفة لشروط الترخيص وتم عمل (150) إنذارا بالمخالفة لمنشآت طبية أخرى مشيرا إلى فحص (17) شكاوى ومنح ترخيص الى (27) عيادة خاصة و(6) عيادة أسنان و(2) عيادات تخصصية.



وفى إطار المشاركة المجتمعية شهد مستشفى أبو المطامير اليوم الأربعاء إجراء أول عملية مرارة بالمنظار الجديد حيث تم بنجاح إستئصال المرارة لحالتين بجهاز منظار ألمانى ماركة maxer الذى تم تزويد مستشفى أبو المطامير به خلال الأيام الماضية عن طريق مشاركة المجتمع المدنى .



وتمت العمليتان بحضور الدكتور محمد مرسى مدير مستشفى أبو المطامير المركزى بالرغم من أنه بإجازة مرضى إلا إنه أصر على حضور هذه المناسبة.



وإيمانًا بدور برامج الكشف المبكر عن الأمراض والتى تعد من البرامج القومية الوقائية فى الأنظمة الصحية العالمية المختلفة في التشخيص المبكر عن بعض الأمراض الوراثية وغير الوراثية التى تؤدى إلى إحداث إعاقة أو إعتلال فى صحة الأطفال لما لها من أهمية كبيرة فى منع حدوث مضاعفات لتلك الأمراض .



وثمن اللواء هشام آمنة جهود مديرية الصحة فى تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي للأطفال حديثي الولادة حيث بلغ إجمالي عدد العينات المأخوذة 12741عينة وتم الإبلاغ عن حالة واحدة تأكيدية للتمثيل الغذائي تم تحويلها إلى المركز العلاجي بالإسكندرية .



وبالنسبة للموقف التنفيذي لأعمال الفحص الطبى الشامل والتطعيمات على مستوى جميع الإدارات الصحية وذلك للعام الدراسي 2019 /2020، فانه تم عمل الفحص الطبى الشامل :78372 طالبا من إجمالي مستهدف 390637 بنسبة 20 % ولمرض الثنائى تم فحص 11396 طالبا من إجمالى مستهدف 233578 بنسبة 49% والسحائي تم فحص 102018 طالبا من إجمالى مستهدف 2821459 بنسبة 36.2 % .



وأشار اللواء هشام آمنة أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.



وأكد المحافظ على قيام مديرية الصحة والسكان بالبحيرة خلال شهر أكتوبر الماضي بإتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة كان أهمها :إفتتاح وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمركز ناصر الطبى - إدارة دمنهور الصحية، بالإضافة إلى إنشاء معمل أسنان بمستشفى إدفينا المركزى وغرب النوبارية بالجهود الذاتية تحت إشراف الإدارة العامة لطب الأسنان والاستعداد لافتتاح مبنى الطوارئ والرعاية المركزة بمستشفى رشيد.



وشملت جهود قطاع الصحة تشكيل لجنة لعمل حصر بجميع الأعطال الموجودة بعيادات الأسنان بالإدارات الصحية وجارى عمل اللازم نحو إصلاح وتوزيع عدد 306 سرنجات معدن أسنان على الإدارات الصحية التابعة للمديرية والمرور على وحدة طب الأسرة بلقطر الغربية - إدارة أبو حمص الصحية لمعاينتها لتشغيل قسم العلاج الطبيعي بها . وعمل خطة عمل تصحيحية للمعمل الفنى والإدارى بالمستشفى (أبو حمص - دمسنا )، ووضع خطة تحسين ومقترح تطوير لمستشفى دمسنا.



وتضمنت خطة عمل قطاع الصحة خلال شهر أكتوبر بدء العمل بمبادرة قياس السمع للأطفال حديثي الولادة في 121 وحدة طب أسرة موزعة علي 16 إدارة والإنتهاء من ترميم مبني وحدة صحة القصر بالمحمودية وتوصيل المياه لوحدة المسين بالدلنجات و إصلاح شبكة المياه وترميم الجدران المتهالكة وإعادة بنائها وعمل صيانة كاملة لمبنى وحدة صحة الأسرة بسيدي عقبة بالمحمودية، بالإضافة إلى صيانة جميع أجهزة الأوتوكلاف بالوحدات الصحية برشيد و تجهيز عيادة الأنف والأذن بالمركز الطبي بالدلنجات وتجهيز عيادة جلدية بالمركز الطبي وتوفير جهاز ألترا فيوليت راي - وود لايت - كيرو، وذلك بالمشاركة المجتمعية.