وزير التعليم: التابلت زاد من زيارات الطلاب على بنك المعرفة

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية بمناسبة مرور أربع سنوات من التعاون المثمر بين بنك المعرفة المصري وشركة السفير.



يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بقصر المانسترلي بالمنيل.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع بنك المعرفة بدأ التفكير فيه 2014، وفكرة نظام الاقتصاد يقوم على الأفكار والمعرفة شيء مهم جدا، موضحة أن الدولة أتاحت ما وصل إليه العالم من معرفة أواخر 2015، وهذا الأمر يتواكب مع رؤية مصر 2030 وبنك المعرفة محاولة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إتاحة المعرفة للمجتمع المصرى.



وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه تم التعاون مع شركات كبيرة ودور نشر عالمية فى جميع مصادر المعرفة من هندسة وفيزياء وخلافه، موضحًا أن البنك يحتوي على مصادر معلومات ثمينة جدا لجميع الأعمار.



وأكد أن بنك المعرفة ليس مكتبة رقمية فقط بل يحتوى على شجرة من الأنشطة والمنظومة العلمية الكبيرة ، تصل بمصر إلى مجتمع المعرفة ، كما أن البنك يعمل مع 31 من بيوت النشر الدولية ولأول مرة تمت اتاحة نشر الدوريات العلمية على بنك المعرفة.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن علماء مصر يستطيعون نشر دورياتهم للاستفادة منها دوليا، مشيرًا إلى أن الدوريات مكتوبة بمختلف اللغات.



ووجه الوزير، الشكر للدولة للاهتمام بمجتمع المعرفة وإتاحة المحتوى المصرى والدوريات خارج مصر، مؤكدا أن القوات المسلحة هى أكثر الجهات استخداما لبنك المعرفة المصري، كما أن وجود التابلت مع الطلبة أدى إلى زيادة الزيارات على بنك المعرفة.