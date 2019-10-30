هكذا استقبل لاعبو الزمالك للطائرة فريق كرة اليد

احتفل لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك بلاعبي كرة اليد أبطال وذلك بمناسبة حصولهم على بطولة أفريقيا أبطال الدورى والتي أقيمت أخيرًا بدولة الرأس الأخضر.





وحضر الاحتفال أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس إدارة النادي.





توّج الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، التي أقيمت منافساتها في الرأس الأخضر، بعد ما فاز الأبيض على نظيره سبورتنج في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد، بنتيجة 33 / 31.



