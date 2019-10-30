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رياضة

هكذا استقبل لاعبو الزمالك للطائرة فريق كرة اليد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:50 م
احتفال لاعبي الزمالك
احتفال لاعبي الزمالك لكرة اليد
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احتفل لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك بلاعبي كرة اليد أبطال وذلك بمناسبة حصولهم على بطولة أفريقيا أبطال الدورى والتي أقيمت أخيرًا بدولة الرأس الأخضر.

وحضر الاحتفال أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس إدارة النادي.

توّج الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، التي أقيمت منافساتها في الرأس الأخضر، بعد ما فاز الأبيض على نظيره سبورتنج في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد، بنتيجة 33 / 31.

وحقق فريق الزمالك إنجازا كبيرا بالعودة للمباراة بعدما كان متأخرا في الشوط الأول بفارق 3 أهداف بنتيجة 14 / 17، كما استمر تفوق سبورتنج في الشوط الثاني إلا أن الأبيض عاد في الدقائق الأخيرة وتألق لاعبوه بقوة ليخطفوا التعادل 28 / 28، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء ميت عقبة ليواصل الزمالك سيطرته على بطولة أفريقيا للأندية.
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