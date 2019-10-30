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رياضة

هذا الشبل من ذاك الأسد.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل هدفا مع يوفنتوس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:51 م
نجل كريستيانو رونالدو
نجل كريستيانو رونالدو
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عمرو ابوبكر
استطاع نجل نجم الكرة البرتغالية وفريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، تسجيل هدفًا رائعًا خلال مشاركته في مباراة مع أكاديمية يوفنتوس، بفريق تحت 9 سنوات.

تمكن كريستيانو جونيور من تسجيل 58 هدفًا في 28 مباراة لـ يوفنتوس تحت 9 سنوات، وساهم في صناعة 18 هدفًا.

سجل نجل كريستيانو رونالدو أربع أهداف في أول ظهور له مع يوفنتوس في سبتمبر من العام الماضي، ويواصل الطفل الصغير تقديم عروض مميزة بالنظر إلى عمره.

جدير بالذكر أن كريستيانو جونيور انضم لأكاديمية الشباب في يوفنتوس عندما انتقل والده إلى البيانكونيري في الصيف الماضي، وسرعان ما تمكن الطفل البالغ من العمر تسع سنوات من إظهار مواهبه، تمامًا مثل أبيه.
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