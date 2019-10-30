المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نجاحها فى استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية ظهر اليوم.



وأكدت الشركة تعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافى أسباب ذلك الانقطاع فى المستقبل.



يذكر أنه تم حدوث عطل مفاجئ ظهر اليوم فى خدمات المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات وذلك لأسباب فنية.