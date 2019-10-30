مى سليم بملاية لف ..شاهد بوسترات مسلسل حواديت الشانزلزيه

بطال العمل ، كان إبرزهم داليا مصطفى التى ظهرت بشكل المرأة الاستقراطية ، ومى سليم ، التى ارتدت ملاية لف ، بالإضافة الى إياد نصار وإنجى المقدم .



وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.



المسلسل بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجى.

نشر المصور الفوتوغرافى شريف مختار ، صور بوسترات مسلسل "حواديت الشانزلزليه " ، والمقرر عرضه خلال الايام القادمة .حيث ظهر عدة بوسترات لأ