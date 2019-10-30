Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مى سليم بملاية لف ..شاهد بوسترات مسلسل حواديت الشانزلزيه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:11 م
أحمد البهى
نشر المصور الفوتوغرافى شريف مختار ، صور بوسترات مسلسل "حواديت الشانزلزليه " ، والمقرر عرضه خلال الايام القادمة .

حيث ظهر عدة بوسترات لأبطال العمل ، كان إبرزهم داليا مصطفى التى ظهرت بشكل المرأة الاستقراطية ، ومى سليم ، التى ارتدت ملاية لف ، بالإضافة الى إياد نصار وإنجى المقدم . 

وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.

المسلسل بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دانا حمدان تنشر صورة من كواليس حواديت الشانزليزيه برفقة شقيقتها

نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي

مي سليم إجازة من حواديت الشانزليزيه

شاهد.. مى سليم تتألق بالأبيض والأسود

أشرف زكى منتج سينمائى فى حواديت الشانزليزيه

"حواديت الشانزليزيه" يدخل عمليات المونتاج لعرضه على الشاشة الفضية قريبا

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

نجم الأهلي: مستقبل فايلر مازال غامضا ولقب السوبر سبب اكتساب الثقة

زوجة تمنع زوجها منها بسبب شربه الخمر.. فما حكمها.. فيديو

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

10 صور جريئة لـ كنزي وجنى عمرو دياب أثارت غضب محبي الهضبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب