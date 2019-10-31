المؤتمر يضع خطته استعدادا لانتخابات المحليات بالمنوفية

عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة المنوفية، اجتماعا لمناقشة الانتهاء من كافة تشكيلات الأمانات بالمراكز والمحافظة.





وأوضح هشام الحاج علي، مساعد رئيس الحزب، أن الاجتماع يأتي ضمن أجندة الحزب لكثيف الجهود لتبني مشاكل المواطنين والسعي لحلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.





واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها الحزب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.



