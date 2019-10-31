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برلمان

المؤتمر يضع خطته استعدادا لانتخابات المحليات بالمنوفية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
حزب المؤتمر بالمنوفيه
حزب المؤتمر بالمنوفيه
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أسامة علي
عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة المنوفية، اجتماعا لمناقشة الانتهاء من كافة تشكيلات الأمانات بالمراكز والمحافظة.

وأوضح هشام الحاج علي، مساعد رئيس الحزب، أن الاجتماع يأتي ضمن أجندة الحزب لكثيف الجهود لتبني مشاكل المواطنين والسعي لحلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها الحزب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

كما تضمن أيضا العمل على نشر الوعى السياسي والاجتماعي وبث روح التعاون ونشر ثقافة المشاركة السياسية والمجتمعية لجذب كوادر قادرة على خوض استحقاقات المرحلة المقبلة بكفاءة ولها قبول فى الشارع المنوفي لخلق تنمية سياسية ومجتمعية حقيقية بين المواطنين.
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