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توك شو

عمر وعشرة.. فاروق جعفر يوجه رسالة للخطيب .. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:29 م
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
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البهى عمرو
وجه الكابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، السابق رسالة تهنئة لرئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده.

وقال نجم الزمالك السابق، إن محمود الخطيب عمر وعشرة، وربنا يوفقه، ويعود لنا بالسلامة.

وأضاف الكابتن فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن الخطيب لا يوجه أى شتائم لأحد والجميع يحبه.

واشار فاروق جعفر، إلى أن، الخطيب كان لاعبًا مميزًا والجميع سعد باللعب معه.
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