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برلمان

برلمانية: ندعم متعاطي المخدرات في الإقلاع عنها.. وتوجه رسالة إلى وزارة الصحة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:37 م
متعاطى المخدرات
متعاطى المخدرات
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أسامة علي
قالت النائبة إيفيلن متى عضو لجنة صناعة النواب، إن العنصر البشرى هو العنصر الفعال فى أى منظومة، وإذا كنا نتحدث عن العاملين فى شركات القطاع الأعمال العام فإن تطوير وتأهيل العنصر البشرى أحد أهم عناصر تطوير القطاع.

وأضافت النائبة إيفيلن متى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الدولة أنشأت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمساعدة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة عن تعاطى المخدرات، معقبة:" اللى عايز يتعالج الدولة بتساعده فعلا وبعد ما يتم شفاؤه بيكمل عمله، واللى مش عايز يتعالج بيتفصل من الشغل".

وتابعت قائلة:"أنا بدورى كنائبة ساهمت فى مساعدة العديد من مدنى المخدرات للإقلاع عنها بتوفير أماكن لمعالجتهم بدون مقابل".

ووجهت عضو لجنة الصناعة رسالة لوزارة الصحة تطالبها فى بالاهتمام بالمستشفيات الحكومية وتوفير كافة المستلزمات الطبية للمواطنين بجانب اهتمامها بتنفيذ المبادرات الرئاسية للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

حيث قامت اللجنة بالكشف على 102 ألف موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى الآن، وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبه 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.
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