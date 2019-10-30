على أبو جريشة يكشف معلومة تنشر لأول مرة عن مشوار الخطيب مع الكرة.. فيديو

وجه الكابتن على أبو جريشة، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، رسالة تهنئة لـ الكابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده،



وأكد ابو جريشة أن الخطيب من الشخصيات الجميلة، وعلى خلق عال.



وأضاف على أبو جريشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن محمود الخطيب، انسان جميل، وبدأ لعب الكره فى نادي الاسماعيلي.



وأشار على أبو جريشة، إلى أن الخطيب سيرته عطره، والجميع يحبه، ومشواره الكروي رائع.



وتمنى أبو جريشة الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب.

