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توك شو

في عيد ميلاده.. تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب على الهواء.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:31 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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قسم التوك شو
قال الإعلامي تامر أمين، إننا أمام يوم مهم في التاريخ المصري بصفة عامة والتاريخ الكروي بصفة خاصة وذلك لأنه يوم ميلاد " بيبو " الكابتن محمود الخطيب، وذلك لانه من اهم الشخصيات في الرياضة والقيم والأخلاق ويحتفل يعيد ميلاده الـ 65.

وأضاف " تامر أمين " خلال برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، أنه من المحتمل أن يسافر "محمود الخطيب" إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية، كما أن محمود الخطيب درس يستفاد منه في الكفاح والعمل والوصول إلى الحلم رغم الظروف المحيطة إلا أنه استطاع الوصول الي النادي الاهلي والبدء من الصفر إلى أن صنع اسم وتاريخ بيبو.

وتابع " تامر أمين " :" الخطيب كان يتعامل بالأدب والحب والاحترام بين المنافسين، كما أنه صاحب المهارة الكروية الابرع والاجمل في تاريخ كرة القدم المصرية، كما اننا لم نر الخطيب من قبل يصدر منه اي شيء مخل تجاه اللاعبين او الحكام".

وأضاف " تامر أمين " أنه طوال مدة لعب الخطيب التي تجاوزت 15 عاما لم يتلق الخطيب إلا إنذارين فقط.
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