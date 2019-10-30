تسجيل صوتي.. خلية نائمة للإخوان تروج لانتشار الالتهاب السحائي في المدارس.. والصحة ترد

بثت الإعلامية لبنى عسل، تسجيلا صوتيا من احد جروبات أولياء الأمور، لإحدى خلايا جماعة الإخوان الإرهابية التي تعمل على إثارة الرأي العام، وترويج الشائعات حول انتشار الأوبئة والفيروسات والالتهاب السحائي داخل المدارس.



ونفى علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة " الحياة"، انتشار فيروسات وميكروبات وبائية داخل المدارس، قائلا:" مجرد شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة".



وتابع علاء عيد: "محافظة الإسكندرية لا يوجد بها أي حالة من حالات الإصابة بالالتهاب السحائي، ومع بداية كل عام دراسي تظهر الشائعات".



وأكمل علاء عيد:" خدمات وزارة الصحة وتأمين مصر الصحي مسألة أمن قومي ومصر بها أفضل الأنظمة لتقديم الخدمات الطبية"، مضيفا:" هناك متابعة دورية لرصد أي حالة إصابة مرضية ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء التحاليل للتأكد من صحة وجود اي ميكروب او فيروس".