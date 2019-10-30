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توك شو

تحمل الكثير.. شطة: الخطيب أسطورة الكرة المصرية.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:19 م
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
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البهى عمرو
وجه الكابتن شطة، لاعب نادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر رسالة تهنئة لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وقال شطة، إن الخطيب تحمل الكثير من المتابع، والخطيب منذ عام 73 وحتى الأسبوع الماضي على تواصل كامل معه، مؤكدًا أن منازلهما كانت قريبة من بعض.

وتمنى الكابتن شطة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، الشفاء العاجل للخطيب والعودة للنادي الأهلي.

وأشار إلى أنه عاش مع الخطيب سنوات طويلة، وجيل الـ 70 سيذكر أنه لعب مع الخطيب وهذا شرف لأى لاعب، والخطيب كان يتمتع بمميزات ليست فى اى لاعب آخر.

وتابع الكابتن شطة، أن الخطيب هو أسطورة الكرة المصرية، وهذا النجم سجل أهدافا لم يتم إحرازها من أى لاعب آخر.

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