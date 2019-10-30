Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد مقتل البغدادي.. رصد مكافأة ضخمة لعنصر من داعش لهذا السبب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:17 م
زعيم تنظيم داعش أبو
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وتابعت الصحيفة أن العميل كان عضوًا في التنظيم وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد فى الإشراف على مخبئه في سوريا، حيث قتل في غارة للقوات الأمريكية الخاصة ليل السبت.

وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودًا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين. ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وأضافت أنه إلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل المخبأ غرفة غرفة. وتابعت أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسئول بأنه من العرب وانقلب على التنظيم بعد أن قتل أحد أقاربه. وبعد ذلك أحاله الأكراد الى الأمريكيين الذين أمضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون العراقي يؤكد مقتل البغدادي بمساعدة الاستخبارات العراقية

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

القضاء على البغدادي زعيم داعش في وقت قياسي.. تفاصيل العملية الكاملة لاستهدافه.. فجر سترته الناسفة.. ومصرع زوجتيه في الغارة.. ظهر مرتين منذ تأسيس التنظيم.. نجا من هجمات عدة ولم يصب إلا مرة واحدة

على مدار شهر.. كيف تم تتبع تحركات البغدادي وعائلته

11 طفلا كانوا مع البغدادي.. تفاصيل جديدة حول مقتل زعيم داعش

ترشيحاتنا

ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة في ملهى ليلي

المعلمة حظوظ وأندريا وصفقة أفيون الصعيد.. ضربة قاضية لـ مافيا المخدرات في الجيزة

غرامة 5 آلاف جنيه على ارتداء زي غير محتشم في الأماكن العامة..مشروع قانون

تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال

الحكومة: صرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر شهداء كمين تفاحة

شاهد.. زبونة تطلق النار على مطعم وجبات سريعة شهير.. لن تصدق السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان