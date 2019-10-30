بعد مقتل البغدادي.. رصد مكافأة ضخمة لعنصر من داعش لهذا السبب

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.



وتابعت الصحيفة أن العميل كان عضوًا في التنظيم وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد فى الإشراف على مخبئه في سوريا، حيث قتل في غارة للقوات الأمريكية الخاصة ليل السبت.



وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودًا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين. ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.



وأضافت أنه إلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل المخبأ غرفة غرفة. وتابعت أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسئول بأنه من العرب وانقلب على التنظيم بعد أن قتل أحد أقاربه. وبعد ذلك أحاله الأكراد الى الأمريكيين الذين أمضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي.