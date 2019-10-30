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رياضة

ليبيا تخسر من الجزائر في كرة الصالات بالمركز الأوليمبي.. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:39 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
خسر المنتخب الليبي من نظيره الجزائري بسبع أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي المركز الأوليمبي بالمعادي، في مباراة العودة للتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية لكرة القدم للصالات والتي ستقام في المغرب ٢٠٢٠.

ورغم خسارة المنتخب الليبي ولكنه نجح في التأهل إلي بطولة أفريقيا لكرة الصالات، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز منتخب ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليحجز المنتخب الليبي تذكرة الصعود بفارق الأهداف ويلحق بمنتخب مصر والمغرب وموزمبيق وفي انتظار باقي الفرق المتأهلة.

واستضاف المركز الأوليمبي بالمعادي معسكرًا مغلقًا للمنتخب الليبي قبل مباراة اليوم حيث اختار مسئولي المنتخب الليبي ، المركز الأوليمبي ملعبًا لمباراة العودة أمام الجزائر.

وأدار المباراة الحكم المصري طارق مجدي .
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