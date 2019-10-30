حاول اغتصابها فمزقت جسده.. ربة منزل تنهي حياة مزارع وتدفنه بمساعدة زوجها

كنت بدافع عن نفسي، أنا بريئة، بهذه الكلمات تفوهت المتهمة دعاء، عقب قيامها بتمزيق جسد مزارع في العقد السادس من عمره بـ 3 طعنات، عقب محاولته اغتصابها.



الجريمة تعود إلي تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد وصول" السيد م " 56 سنة مزارع مقيم عزبة 3 رمسيس بمركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ 3 طعنات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار نيابة الحسينية للتحقيق.



فيما كشفت التحقيقات عن قيام " دعاء ال " 19 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد ع " 24 سنة، وخاله.



كما كشفت التحقيقات أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضى ملك المجنى عليه، منذ شهر، وأن المجنى عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته، وصباح يوم الحادث، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدها بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاحا أبيض مطواة على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد ضربها على رأسها، وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ 3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح الذى تخلصت منه بالمصرف، بمساعدة زوجها وخالها وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.



وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار "سامى عبد الحليم غنيم" حكمها بالسجن المؤبد لربة منزل لقيامهما بقتل مزارع حاول اغتصابها تحت التهديد، حيث أحالتها النيابة العامة للمحكمة، بتهمة القتل العمد دون سبق الإصرار، والسجن سنة لزوجها وخالها لإخفائهم جثة المجنى عليه.