أنت الحياة.. مبادرة لدعم مرضى السرطان برعاية الجامعة العربية

انطلقت اليوم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة فعاليات مبادرة "أنت الحياة" تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بدعم الأمين العام للمجلس دكتور محمد الربيع.





ويهدف المؤتمر لدعم مريضات سرطان الثدي في شهرهم الوردي شهر أكتوبر، والذي يحتفل فيه العالم للتوعية ضد سرطان الثدي.





ويقام المؤتمر بحضور أ.د محسن مختار مدير قسم الأورام القصر العيني ود. عمرو يسري استشاري الطب النفسي، ولاعب التنس الشهير أنور الكموني، والذي عاد للملاعب بعد حربه مع المرض.





كما شملت المبادرة أيضًا حملة توعية داخل جامعة القاهرة ونادي الصيد بالدقي للكشف المبكر لمرضى سرطان الثدي، وتدريبهم علي كيفية الفحص الذات، وفِي الختام أقيمت محاضرة ترفيهيه عن يوجا الضحك.





وخرج المؤتمر بعدة توصيات، ومنها: حق مريضات السرطان في سن تشريعات بإجراءات سريعة بعيداً عن إجراءات التقاضي كحق المرأة في كل مستحقاتها إذا ثبت طلاقها بعد إصابتها بالسرطان، وحقها في حضانة أطفالها مادامت قادرة، وحقها في الرؤية في أي وقت خلال فترة علاجها.



