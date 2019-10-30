وصفت الركاب بـ الرعاع.. طرد ممثلة شهيرة من طائرة خلال سفرها إلى إسرائيل.. فيديو وصور





أصيبت الممثلة الروسية ليديا فيليزيفا بحالة من الغضب الشديد والعنف بعد ركوبها الطائرة المتجهة من موسكو إلى تل أبيب، مما اضطر الشرطة إلى إنزالها من على متن الرحلة الجوية، بعد أن وصفت الركاب بـ "الرعاع".وقبيل إقلاع الطائرة من موسكو، تشاجرت فيليزيفا – 53 عاما- مع الركاب في درجة رجال الأعمال، وهو ما اضطر الطيار إلى إعادة الطائرة إلى المدرج.وذكر موقع "ماش" الإخباري أن ليديا صاحت بغضب قائلة "أنا ممثلة، وأنتم رعاع، قطعتم التذكرة مقابل أميال جوية، بينما دفعت أنا 205 الاف روبل (2475 دولارا) نقدا".وكانت الممثلة، التي تعمل أيضا كمذيعة في التليفزيون الروسي، مسافرة على متن الطائرة من موسكو إلى تل أبيب للقيام بدور في مسرحية.وقبيل صعودها إلى الطائرة، تأخرت الطائرة لمدة ساعتين لأسباب فنية، واشتكت من احتجازها في حافلة المطار لمدة 20 دقيقة دون معطف.وأظهر مقطع فيديو الممثلة الروسية يرافقها رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي قبل أن يتم وضعها في حافلة صغيرة.وتعتبر فيليزيفا ممثلة مسرحية وسينمائية وأيضا شخصية سياسية معروفة بعد أن أصبحت عضوا في حزب روسيا المتحدة الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.