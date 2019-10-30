حاولوا طمس الحقيقة.. لجنة كامل الوزير تكشف حقيقة تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق

انتهت اللجنة التي شكلها وزير النقل من التحقيق في الواقعة الخاصة بتحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر بحضور النائب محمود بدر الذي قدم بيانا عاجلا عن الواقعة، وكانت اللجنة تضم كلا من اللواء خالد حمدي مدير الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية والمستشار أحمد عبد الرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية، وصلت الى مدينة شبين القناطر في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت في تحقيقاتها حتي السادسة مساء.



وقال النائب محمود بدر ان اللجنة استمعت الي شهادات العشرات من ابناء المدينة الذين شاهدوا الواقعة وساهموا في انزال المواطنين من القطار أثناء تحركه بدون سائق والذين كشفوا عن حالة الهلع التي اصابت من كانوا بداخل القطار وكيف القي بعضهم بنفسه ولولا العناية الإلهية لوقعت كارثة بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة.



وأضاف بدر: رغم المحاولات الكبيرة لأعضاء السكة الحديد لطمس الحقيقة تماما واتفاقهم مع موظفي الهيئة علي انكار الواقعة كاملة في التحقيقات الا ان اعضاء اللجنة المكلفة من الوزير أصروا علي الوصول الي الحقيقة كاملة وسعوا بكل الطرق للوصول لها ولم يكتفوا فقط بالاستماع لشهادات شهود العيان بل نجحوا في الوصول الي مجموعة من المواطنين الذين كانوا داخل القطار وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها.



وحصلت اللجنة علي فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار بالإضافة الي فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، إضافة إلى الحصول على نسخ من فيديوهات ابراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج اثناء حدوث الكارثة بالاضافة الي بعض الملاحظات الفنية الأخري.