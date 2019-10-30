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أحمد موسى: النواب الأمريكي يعترف بإبادة الأرمن على يد أجداد أردوغان

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الأمريكي، اتخذ قرارا أمس عظيم، موضحًا أن هذا المجلس اعترف باغلبية ساحقة، بإبادة جدود أردوغان لـ الأرمن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك تصويت بـ 403 مقابل 16، بأن العثمانيون أبادوا الأرمن من عام 1915 لـ 1918 .

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أجداد أردوغان أبادو مليون ونصف شخص، مؤكدًا أن مسلسل الجرائم مستمر حتى وصل لـ أردوغان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، مجلس النواب الأمريكي، تأكد أن أردوغان يرتكب نفس المجازر والعمليات الإجرامية حتى الآن.
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