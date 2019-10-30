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حوادث

أمن الجيزة يضبط طنا و250 كيلو لحوما وسجق غير صالحة للاستخدام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
أرسلت النيابة العامة عينة من ضبطية لحوم فاسدة تم ضبطها بمعرفة الاجهزة الامنية بالجيزة، لتحليلها.

وكانت الاجهزة الامنية بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط طن و220 كجم لحوما مفرومة وسجق غير صالح للاستهلاك داخل ثلاجة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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