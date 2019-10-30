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مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف عن أهمية ومزايا الملصق الإلكتروني.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:42 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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هاني حسين
قال اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، إن الملصق الإلكتروني يعتبر أحد المحاور المهمة لتطوير المنظومة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث، وجميع دول العالم تطبق العمل به.

وأضاف عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الشريحة الإلكترونية يتم وضعها على لوح الزجاج الأمامي للسيارة مسجلا عليها بيانات يتم قراءتها.

وتابع:" يتم صرف الملصق في الترخيص لأول مرة ونقل القيد من وحدة لأخرى، ونقل الملكية، وتجديد الترخيص السنوي"، مضيفا:" الملصق به بيانات تتعلق بالمركبة ونوعها ورقم الموتور وسنة صنعها ورقم اللوحة ونوع الترخيص، وبداية ونهاية الترخيص".

وأكمل صلاح عبد الوهاب:" الملصق الإلكتروني لن يوقفك في الكمين لأن قبل الكمين سيكون هناك قارئ على الطريق يقرأ بيانات الملصق ويكون متصلا بالحاسب الآلي في الكمين قبل دخول السيارة إلى الكمين"، مضيفا:" وفي حال تطابق بيانات السيارة بأي سيارة مبلغ بسرقتها يتم تحديدها ويصدر الجهاز إنذارا يؤكد على أن السيارة المقبلة على الكمين مطلوبة".

وأردف عبد الوهاب:" الملصق الإلكتروني يمكن إدارة المرور من التعرف على الكثافات المرورية وحجم الحركة المرورية على المحاور المختلفة من أجل منع التكدسات المرورية وتوفير طرق بديلة لتخفيف الحركة المرورية في الطرق التي عليها كثافات".
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