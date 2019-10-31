آلام الصداع.. علاجات طبيعية للتخلص منه في دقائق

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الصداع المزمنة، التي تؤثر على صحة الجهاز العصبي، وتسبب معاناة مع تناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، فتعرف على أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج الصداع، وفقًا لموقع "organicwelcome".





الماء





من أبرز العلاجات الطبيعية عند شعورك بالصداع، هو شرب الماء، فالجفاف سبب من أسباب شعورك بالصداع، فيجب تناول كمية كبيرة من الماء لا تقل عن 3 لترات في اليوم الواحد، فبد شربك للمياه بـ30 دقيقة سوف تشعر بالتحسن.





الكركم





يحتوي الكركم على عناصر تحارب الالتهابات العصبية، كما أنه يساعد على التخلص من الصداع، ولا سيما الصداع النصفي.





الكافيين





بالرغم من أضرار الكافيين العديدة والتي أبرزها تسبب السهر، فإنه يسبب في تحسين المزاج، والتقليل من الشعور بآلام في الدماغ، ويعالج الصداع في الحال، فشرب كوب واحد من القهوة، أو الشاي لا يضر.





القرنفل



