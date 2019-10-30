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مرأة

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا؟

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:31 م
بيض
بيض
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آلاء حسن
يدخل البيض في معظم الوجبات والحلويات التي يتم تحضيرها يوميًا.

وتناول البيض له العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى قدرته على إنقاص الوزن.

ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميا بعيدا عن إضافته إلى الأطعمة.

وكشف موقع boldsky عن تأثير تناول 3 بيضات يوميًا:

- ارتفاع نسبة الكوليسترول الجيد
يحتوي البيض على الكوليسترول الجيد، حيث وجدت العديد من الدراسات أن تناول البيض بانتظام سوف يسبب ارتفاع البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
إن وجود مستويات عالية من الكوليسترول الجيد يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول السيئ، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني عالي الكثافة، وهذا النوع من الكوليسترول السيئ من شأنه زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تقوية العظام
تحتوي البيضة الكبيرة في المتوسط على 72 سعرًا حراريا فقط، معظمها في شكل بروتين، كما يحتاج جسمك إلى البروتين لبناء خلايا العضلات وإصلاحها، لذا فإن البيض الوقود هو المثالي لعضلاتك.

- إنقاص الوزن
يساعد البروتين الموجود في البيض على الشعور بالشبع، مما يقلل من الشعور المستمر الذي تحتاجه لتناول الطعام طوال اليوم وبالتالي يسهل عملية إنقاص الوزن.
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