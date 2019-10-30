انفجار قذيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت قناة "العربية" بسقوط قذيفة هاون داخل المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.



وأضافت القناة أن انفجار القذيفة أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.



وكانت المنطقة الخضراء التي تضم عددًا من المقار الحكومية والدبلوماسية الأجنبية في بغداد قد تعرضت لاقتحام من جانب المتظاهرين الجمعة الماضية.

