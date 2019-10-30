Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار قذيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:38 م
انفجار في بغداد
انفجار في بغداد
Advertisements
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بسقوط قذيفة هاون داخل المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت القناة أن انفجار القذيفة أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.

وكانت المنطقة الخضراء التي تضم عددًا من المقار الحكومية والدبلوماسية الأجنبية في بغداد قد تعرضت لاقتحام من جانب المتظاهرين الجمعة الماضية.
Advertisements

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

الحسم قبل استئناف الدوري.. قرار جديد من الزمالك تجاه ثلاثي الفريق .. تعرف عليهم

الدوري السعودي..غرامات ضخمة على الهلال والنصر بسبب مباراة الديربي

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب