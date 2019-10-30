أكاديمي يوضح المقصود من رقمنة الصحافة الورقية وأهدافها

قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك اتجاها عالميا منذ سنوات لتحديث شكل الصحافة الورقية وربطها بالسبل التكنولوجية الحديثة ، وهو ما يطلق علية مصطلح " رقمنة الصحافة الورقية ".



وأضاف الدكتور محمد المرسى، فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان رقمنة الصحافة الورقية لا تقتصر على تسويق المطبوعات الورقية على الإنترنت، وإنما هى إتباع النظم التكنولوجية فى كافة التعاملات الصحفية بداية من الصحفى حتى خروج المحتوى للقارىء.



وأوضح الدكتور محمد المرسى، أن النظم العالمية تتبع الان سيستم إلكترونى فى طرق نشر الصحافة الورقية وهو أن يضع الصحفى محتواه المكتوب على السيستم ثم يمر بمراحل النشر إلكترونيًا دون تدخل بشرى حتى يصل الشكل النهائى للمخرج الصحفى ومن ثم تنفيذة على نفس السيستم ، وذلك بالإضافة الى إمكانية مراجعة العدد الورقى قبل وصوله للمطبعة من قبل رئيس التحرير .



وأشار الدكتور محمد المرسى، إلى أن التطور لا يقتصر على ذلك فقط، فالتكنولوجيا تمثل عاملا كبيرا من حيث عدة أمور، منها، استخدام الوسائط المتعددة على المواقع الإلكترونية"، كما يتيح نظام الرقمنة وجود العدد الورقى على الإنترنت ، وذلك للتسهيل فى العمل الصحفى وجذب القارئ إليه مجددا.