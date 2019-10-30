كارثة صحية.. امتنعوا عن هذه المشروبات خلال أوقات العمل

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إلى أن حظر المشروبات الغازية في العمل، قد يقلل من استهلاك المشروبات السكرية إلى النصف ويساعد الموظفين والعمال على إنقاص اوزانهم.



واضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن حوالي 70% من الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية في أماكن العمل قد شهدوا زيادة في الوزن.



واكدت نتائج الدراسة، ان حوالي ثلث الأمريكيين المصنفين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة ، يرجع السبب الأول في زيادة اوزانهم استهلاك الاطعمة والمشروبات التى تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، والذي يتسبب لهم بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كـ أمراض القلب والسكري.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان منع استهلاك المشروبات الغازية في العمل والاماكن العامة، يمكن ان تحد من زيادة الوزن، والتي بدورها تحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.



ووجدت الدراسة، إلى ان استبدال كوب من المياه الغازية بكوب من الماء يمكن ان يقلل من حدوث السمنة، وهو الأمر الذي يمكنه ان يحسب بشكل كبير من أئهم في العمل، ويحد من تعرضهم للوعكات الصحية بسبب الإصابة بمرض القلب أو السكري.



وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة إليسا إيبيل، ان زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص يعرضهم لخطر كبير للإصابة المبكرة، مثل امراض التمثيل الغذائي وربما السرطانات أيضًا، حيث ان نتائج الدراسة كشفت علاقة بين شرب المشروبات الغازية مرة واحدة يوميا، وحدوث السمنة.



واضافت إيبيل، ان المشاركين في الدراسة الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم بالفعل مستويات عالية جدًا من مقاومة الأنسولين، والذي يزيد من إصابتهم بمرض السكري.