قافلة جامعة الأزهر الشاملة تواصل تقديم خدماتها لمواطني محافظة المنيا

واصلت قافلة جامعة الأزهر الطبية والتوعوية والإنسانية، عملها لليوم الثانى على التوالى بتوقيع الكشف الطبى على مواطنى محافظة المنيا وتقديم العلاج بالمجان وذلك بمستشفى الصدر.





وتوافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على العيادات الطبية البالغ عددها اثنتا عشر عيادة فى مختلف التخصصات و التى قامت بالكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة الى مستشفيات جامعة الازهر بأسيوط وسط فرحة غامرة من المواطنين.





وطالب الأهالي بعودة هذه القوافل مرة أخرى فى اسرع وقت مع زيارتها لكل قرى ومدن المحافظة حيث انهم فى امس الحاجة لهذة الخدمات المتميزة كالتى قدمتها قافلة الجامعة.





ومن ناحية اخرى عقدت القافلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة المنيا ومؤسسة عين الحياة ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخاطر التدخين وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع"، أكد خلالها علماء الأزهر الشريف الذين حاضرنا فى الندوة، ضرورة الإقلاع عن التدخين حيث إنها من العادات السيئة التى حرمها الكثير من العلماء.





كما أوضح أساتذة وزارة الصحة بالمخاطر التى يتعرض لها المدخن والأمراض المترتبة على التدخين.





ومن ناحية أخرى، قامت القافلة بتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين على الأسر الأشد احتياجا.