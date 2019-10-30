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توك شو

سمير غانم: أجهز عرضا مسرحيا جديدا يعرض في هذا الموعد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:16 م
سمير غانم
سمير غانم
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توك شو
قال الفنان سمير غانم، تعليقا على تصدره غلاف مجلة فوج العربية، إنه طلب من مصوريها الحضور إلى مصر لتصوير غلاف المجلة، لافتًا إلى أن تركيزهم كان منصبا على أنه ملك الإكسسورات على المسرح.

وأضاف "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية:" بدأوا يسألوني على كل تفاصيل ملابس شخصية فطوطة"، مشيرًا إلى أن عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا كانت رقيقة والابتسامة لا تفارق وجهها، متابعًا أنها "أطول واحدة في البلاتوه".

وتابع سمير غانم، أن عارضة الأزياء البرازيلية ذهبت لزيارة الأهرامات وأبوالهول وكانت سعيدة بزيارة مصر وتتمنى أن تتكرر زيارتها لمصر مرة أخرى"، مضيفا:" المصورة ملفتة للنظر وكانت تلتقط الصور بشكل سريع جدًا".

وأكد سمير غانم أنه يعمل على إعداد عرض مسرحي وسيتم عرضه في ديسمبر المقبل، وسيكون مختلفا عن كافة أعماله السابقة".
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