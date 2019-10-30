يوضع سره في أضعف خلقه.. ضرس ذهبي ينهي حياة نمر

بالرغم من حجمه الضخم وقوته المفرطة، لم يكن يتخيل هذا العملاق المفترس أنه سيلقى حتفه بسبب ضرس ذهبى ظل عالقًا فى حلقه.





وكانت قصة هذا الضرس عندما تم تركيبه فى فم النمر بدلًا من سنه الأصلى الذى تلف، حيث سبب له معاناة كبيرة فحاول إزالته بنفسه ولكنه ابتلعه بالخطأ فأودى بحياته.





كان قد خضع النمر البالغ من الوزن 60 كيوجراماً فى شهر أغسطس، لجراحة واستغرقت نحو ساعتين، أما العملية الثانية استغرقت حوالي ساعة ونصف الساعة.



