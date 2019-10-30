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منوعات

يوضع سره في أضعف خلقه.. ضرس ذهبي ينهي حياة نمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
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كريم جمال
بالرغم من حجمه الضخم وقوته المفرطة، لم يكن يتخيل هذا العملاق المفترس أنه سيلقى حتفه بسبب ضرس ذهبى ظل عالقًا فى حلقه.

وكانت قصة هذا الضرس عندما تم تركيبه فى فم النمر بدلًا من سنه الأصلى الذى تلف، حيث سبب له معاناة كبيرة فحاول إزالته بنفسه ولكنه ابتلعه بالخطأ فأودى بحياته.

كان قد خضع النمر البالغ من الوزن 60 كيوجراماً فى شهر أغسطس، لجراحة واستغرقت نحو ساعتين، أما العملية الثانية استغرقت حوالي ساعة ونصف الساعة.

وذكر الجراحون أن عملية زراعة الناب الذهبي وتثبيته، كانت ضرورية لمساعدة النمر على تناول الطعام، إلا أنه مع الوقت تحول الضرس إلى قاتل صامت.
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