الإخوان الإرهابية.. تاريخ أسود من التضليل والكذب ونشر الشائعات | فيديو

عرض الإعلامي تامر أمين، في برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار"، تقريرا يوضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية، وكيف أن الإخوان لم يكفوا عن الكذب منذ نشأة التنظيم وحتي وقتنا هذا، كما بدأت الجماعة على يد مؤسسها حسن البنا وانتهت مع مرشدها الحالي محمد بديع مرورا بقيادات الجماعة التي لم تكف يوما عن ممارسة الكذب والتدليس حتى باتت سلعة رائجة عند التنظيم حتى أصبحت صناعة احترفوها.



كما أوضح التقرير، أن الجماعة لا تذكر الا ويذكر وصفها ووصف المنضمين اليها علي أنهم كاذبون كما انكشف وجهها المختبئ بعد عام 2011، لانه كان وجها مخيفا وقد كان أكثر وضوحا الي المواطنين الذين فوجئوا بتسلل الجماعة إلى مواقع السلطة ثم القفز النهائي إلى رأس السلطة فما أن صعدت سقطت مره اخرى وانكشف القناع.



وأكد التقرير، أن الجماعة تمارس دورها مرة ثانية ولم تتخل عن الكذب لفرض إرادتها على الناس وكان ضحايا التنظيم من الفقراء الذين لم يدركوا حقيقة التنظيم بعد ولذلك استخدموا حربا الكترونية للوصول الي هذه العقول.



ولفت التقرير أن الإخوان أرادوا انتاج أنفسهم مرة اخرى عبر الوسطاء الذين يمثلون ضحايا التنظيم، بالإضافة إلى تناقضات يمارسها اعلاميو الجماعة الارهابية.