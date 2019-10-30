Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإخوان الإرهابية.. تاريخ أسود من التضليل والكذب ونشر الشائعات | فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:00 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
Advertisements
قسم التوك شو
عرض الإعلامي تامر أمين، في برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار"، تقريرا يوضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية، وكيف أن الإخوان لم يكفوا عن الكذب منذ نشأة التنظيم وحتي وقتنا هذا، كما بدأت الجماعة على يد مؤسسها حسن البنا وانتهت مع مرشدها الحالي محمد بديع مرورا بقيادات الجماعة التي لم تكف يوما عن ممارسة الكذب والتدليس حتى باتت سلعة رائجة عند التنظيم حتى أصبحت صناعة احترفوها.

كما أوضح التقرير، أن الجماعة لا تذكر الا ويذكر وصفها ووصف المنضمين اليها علي أنهم كاذبون كما انكشف وجهها المختبئ بعد عام 2011، لانه كان وجها مخيفا وقد كان أكثر وضوحا الي المواطنين الذين فوجئوا بتسلل الجماعة إلى مواقع السلطة ثم القفز النهائي إلى رأس السلطة فما أن صعدت سقطت مره اخرى وانكشف القناع.

وأكد التقرير، أن الجماعة تمارس دورها مرة ثانية ولم تتخل عن الكذب لفرض إرادتها على الناس وكان ضحايا التنظيم من الفقراء الذين لم يدركوا حقيقة التنظيم بعد ولذلك استخدموا حربا الكترونية للوصول الي هذه العقول.

ولفت التقرير أن الإخوان أرادوا انتاج أنفسهم مرة اخرى عبر الوسطاء الذين يمثلون ضحايا التنظيم، بالإضافة إلى تناقضات يمارسها اعلاميو الجماعة الارهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترفت الفبركة والتضليل.. تقرير عن جرائم القناة الإرهابية

الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد

قراءة فى عقول ملغومة (2-5)

باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان رمز الانتهازية والكذب وتزييف الحقائق.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

يوضع سره في أضعف خلقه.. ضرس ذهبي ينهي حياة نمر

هددته بفضح أمره.. طالب ثانوي يقتل جارته لفشله في اغتصابها | تفاصيل مثيرة

سقط من الدور العاشر .. مصرع عامل أثناء صيانة التكييف في المنصورة

لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة