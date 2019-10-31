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محافظات

مليون جنيه دعما للصيادين بجنوب سيناء لالتزامهم بقرار منع الصيد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعم الصيادين بجنوب سيناء بمبلغ مليون جنيه يتم توزيعها طبقًا للكشوفات الواردة من جمعية الصيادين بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الدعم مقدم للصيادين لالتزامهم بقرار وقف الصيد خلال فترات المنع التي استغرقت 7 أشهر بداية من شهر فبراير الماضي وحتي نهاية أغسطس الماضي والتي تعد أطول فترة منع مر بها الصيادين بجنوب سيناء خلال فترات المنع ولعدم امتهانهم مهن أخرى غير الصيد مما يؤثر ماديا على دخل الأسرة.

وأوضح أن المبلغ عبارة عن 450 ألف جنيه دعما من وزارة الأوقاف، و550 ألف جنيه دعما من محافظة جنوب سيناء. 

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لشيخ سلامه محمد، شيخ الصيادين بجنوب سيناء ورئيس جمعية الصيادين بحضور المحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء.

مليون جنيه دعما للصيادين بجنوب سيناء لالتزامهم بقرار منع الصيد
مليون جنيه دعما للصيادين بجنوب سيناء لالتزامهم بقرار منع الصيد
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