أربعة أشهر بدون مياه.. أهالي أشبول المنزلة بالدقهلية يعانون

استغاث المواطن جمال عيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب بمنطقة الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية.





وقال فى رسالته نعانى من انقطاع المياه منذ أكثر من 4 أشهر، وذهبنا لتقديم شكوى فى شبكة مياه المنزلة أكثر من 10 مرات، وتم الإتصال بالخط الساخن 125، ومحطة المياه لتقديم شكوى لإعادة ضخ المياه.





وأضاف أنه تم وعدنا من قبل شركة مياه الدقهلية بإعادة الضخ ولكن لم تتم الاستجابة وعودة المياه حتى هذه اللحظة.



