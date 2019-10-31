البيوت هتقع علينا.. أهالي الحلة بالأقصر يشكون من المياه الجوفية.. صور

استغاث المواطن أحمد عبد القادر ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مشكلة المياه الجوفية بقرية الحلة مركز اسنا بمحافظة الأقصر.
وقال فى شكواه: نشكو من مهاجمة المياه الجوفية للمنازل التى تسببت فى غرق الأثاث وتصدع أساساته.
وأضاف: إنه تم التواصل وتقديم عدة شكاوى لمركز أسنا والمجلس المحلى لقرية الحلة لبحث أسباب ظهور المياه الجوفية ولكن لم تتم الاستجابة.
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360