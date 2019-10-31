البيوت هتقع علينا.. أهالي الحلة بالأقصر يشكون من المياه الجوفية.. صور

استغاث المواطن أحمد عبد القادر ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مشكلة المياه الجوفية بقرية الحلة مركز اسنا بمحافظة الأقصر.





وقال فى شكواه: نشكو من مهاجمة المياه الجوفية للمنازل التى تسببت فى غرق الأثاث وتصدع أساساته.





وأضاف: إنه تم التواصل وتقديم عدة شكاوى لمركز أسنا والمجلس المحلى لقرية الحلة لبحث أسباب ظهور المياه الجوفية ولكن لم تتم الاستجابة.







