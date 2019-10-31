محمد يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى تسديد ديونه.. صور

شكا المواطن محمد الصادق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم الديون عليه نتيجة حصوله على قرض بنكى لاستثماره فى مشروع ينفق منه على أسرته المكونة من زوجة وأربعة أولاد.



وقال فى رسالته: "كنت أعمل فى مشروع صغير لتوزيع الأغذية على السوبر ماركت والمحلات الصغير مقابل هامش ربح بسيط، ثم قرأت عن العروض البنكية للقروض للاستثمار فى المشاريع الصغيرة بهدف توفير أكبر قدر ممكن لسداد احتياجات أسرتى وأبنائى فى مراحل التعليم المختلفة، وبالفعل فتحت مطعم وكنت شغال كويس، إلى أن قام الحى بعمل إصلاحات بالشارع وصادروا الأدوات والآلات التى كنت أعمل بها وتراكمت عليَّ الديون والفوائد حتى بلغت خمسين ألف جنيه".



وأضاف أنه قاوم حتى فاض به الكيل جراء تصفية العمل وعدم القدرة على السداد، وناشد قراء صحافة المواطن إيجاد مصدر رزق جديد له لكونه أصبح مهددا بالسجن وبدون عمل ومدين فى نفس الوقت، وكل ما يتمناه إيجاد عمل مناسب والمساعدة فى تسديد ديونه.



رقم هاتفه للتواصل ٠١٠٢٣٣٥٥٠٠٣



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