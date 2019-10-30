مؤسس المنظمة الأفريقية للثقافة: القارة تمتلك قدرات تنموية ضخمة

قال الدكتور حسام درويش مؤسس المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية وصاحب الفكرة والأمين العام للمنظمة، إن القارة الأفريقية لديها العديد من القدرات التنموية الكبيرة والضخمة التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول وشعوب العالم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية من أجل رفاهية وازدهار قارتنا السمراء .





وأوضح درويش خلال حفل إطلاق المنظمة الأفريقية للثقافة أننا نسعى لأن تكون المنظمة واحدة من أفضل المؤسسات والمنظمات الأفريقية و الدولية القادرة على تمثيل ودعم جميع الدول الأفريقية فى رحلة التنمية المستدامة بنهاية عام 2020 بالاضافة الى فتح 50 فرعا تمثلنا فى جميع أقاليم القارة السمراء بغرض تعزيز وتنمية العلاقات بين الدول و الشعوب الأفريقية فى مختلف قطاعات التنمية لتحقيق أهدافنا .



