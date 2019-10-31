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تعليم

أساليب فبركة الأخبار وأمن المجتمع في ندوة بإعلام القاهرة.. اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:47 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية باتحاد الجامعات العربية ندوة حول "فبركة الأخبار وأمن المجتمع" اليوم، الخميس، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وتهدف الندوة إلى توعية الطلاب بأساليب وآليات تزييف الأخبار والصور والفيديوهات وغيرها من المواد الإعلامية عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي وتعريفهم بطرق إكتشاف الفبركة وكيفية الحفاظ علي أمن المعلومات.

وتنظم الندوة جمعية أصدقاء الجودة بالكلية ويشارك فيها عدد من عمداء كليات الإعلام وبعض الخبراء.

وتبدأ الندوة بجلسة إفتتاحية في العاشرة والنصف صباحًا ثم جلستين علميتين الأولى عن آليات تزييف الأخبار وفبركتها يتحدث فيها أ.د هشام عطية ود. ياسر عبد العزيز وأ. خالد البرماوي وأ. محمد صلاح ويعقب عليها د. إيناس أبو يوسف ود.نرمين خضر وتناقش الجلسة الثانية أساليب كشف التزييف وحماية أمن المجتمع ويرأسها د. سامي الشريف ويتحدث فيها كل من د. عادل عبد الغفار ، د. فاطمة الزهراء عبد الفتاح والأساتذة تامر الخشاب وأ. خالد سعد والمهندس وليد حجاج ويعقب عليها د. محمود علم الدين ود. عبد العزيز السيد.
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